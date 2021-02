Cile: agente uccide un giocoliere durante un controllo, scoppia la protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente di polizia cileno è stato arrestato per aver sparato e ucciso un artista di strada nella località balneare di Panguipili, fatto che ha provocato violenti proteste nel Paese. L'agente è stato portato in tribunale, dove in un'udienza video i magistrati hanno deciso di metterlo in detenzione fino a lunedì, quando verrà formulata l'accusa e aperto il caso. Secondo i media locali, il poliziotto avrebbe sparato almeno quattro volte contro un giocoliere durante un controllo di identità, in pieno giorno, in una via molto frequentata di Panguipili, una città di circa 30mila abitanti. Dopo l'uccisione dell'artista, che secondo le fonti si era rifiutato di collaborare alla perquisizione della polizia da parte di due uomini in uniforme, sono scoppiate proteste: alcuni manifestanti hanno eretto barricate e lanciato pietre contro la polizia, mentre diversi incendi sono stati appiccati contro edifici pubblici, compreso il municipio della città, che ieri era ancora in fiamme. Il ministro dell'Interno, Rodrigo Delgado, ha convocato ieri una riunione di emergenza, durante la quale ha condannato gli incendi appiccati dai manifestanti e promesso che verrà fatta giustizia. Il governo cileno ha ordinato alla polizia di consegnare tutti i documenti dell'accaduto alla procura, che ha avviato un'indagine. (Abu)