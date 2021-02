Israele: Covid, rimosse alcune restrizioni, aeroporto Tel Aviv chiuso fino al 20 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha rimosso a partire dalle 7:00 (ora locale) di questa mattina alcune delle restrizioni previste nel quadro dell’ultima serrata nazionale, la terza, per contrastare la diffusione del coronavirus, mentre l’aeroporto di Tel Aviv resterà chiuso fino al prossimo 20 febbraio. In particolare le autorità dello Stato ebraico hanno rimosso le restrizioni agli spostamenti personali dei cittadini nel raggio di 1.000 metri dalla loro abitazione e hanno permesso la riapertura di alcuni siti ed servizi, fra cui riserve naturali, parchi nazionali, attività non rivolte al pubblico o con interazioni individuali (ad esempio i parrucchieri) e ristorazione da asporto. L’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, chiuso quasi completamente dal 25 gennaio al traffico passeggeri ma ancora operativo per voli cargo o di emergenza, resterà fermo fino almeno al 20 febbraio. Il governo non ha nel frattempo ancora raggiunto un accordo relativamente alla riapertura di asili e scuole elementari. (segue) (Res)