Israele: Covid, rimosse alcune restrizioni, aeroporto Tel Aviv chiuso fino al 20 febbraio (2)

- Secondo i media israeliani le autorit dovrebbero decidere oggi alle 17:00 locali di estendere ulteriormente, per almeno 48 ore, la chiusura del sistema educativo. Secondo dati riportati dal portale israeliano “Ynet”, la terza serrata sembra essere stata la meno efficace nel contrastare i contagi dall’inizio della pandemia: mentre durante i precedenti 'lockdown' il tasso di positività medio era calato, in questo caso sembra essere aumentato (dal 4,9 al 7,8 per cento). Anche a detta del direttore generale del ministero della Salute, Chezy Levy, la serrata ha contrastato i contagi ma i tassi non sono "scesi come ci aspettavamo". Gli ultimi dati sui casi, annunciati ieri sera dal ministero della Salute, riferiscono di 6.273 nuovi casi, con 51 nuovi decessi, per un totale di 685.583 contagi e 5.071 vittime dall’inizio della pandemia. Procede intanto il programma di vaccinazione, grazie al quale finora 3,4 milioni di israeliani hanno ricevuto almeno una dose del vaccino Pfizer-BioNTech e 2,01 milioni entrambe le dosi. (Res)