Covid: Umbria zona rossa da domani, l'Alto Adige torna in lockdown

- In attesa del nuovo Dpcm, che dovrebbe vedere la luce il 15 febbraio, giorno in cui scadranno alcuni punti fissati dal Governo nell'ultimo decreto dello scorso gennaio, la Regione Umbria ha emanato un'ordinanza che prevede da domani e fino al 21 febbraio le misure restrittive per la fascia rossa, che riguarderanno tutti i Comuni della provincia di Perugia nonché Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo in provincia di Terni.Un'ordinanza che arriva dopo le indicazioni del presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che durante la conferenza di presentazione dei dati della cabina di regia sull’evoluzione dell’epidemia, aveva sottolineato che “a nord dell’Umbria, in provincia di Perugia, la situazione è più complessa in quanto sembra che ci sia circolazione di due varianti del Covid diverse: quella ‘inglese’ e quella ‘brasiliana’”.Altre misure restrittive si registreranno da domani anche in altre parti d'Italia. Da lunedì, infatti, l'Alto Adige tornerà in lockdown fino a fine mese. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero dei casi. Su base nazionale sono 13.442 i casi registrati, per un totale di 2.625.098 dall'inizio dell'epidemia. Il numero di decessi è pari a 385. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, con 282.247 tamponi processati, il rapporto test-positivi si attesta al 4,7 per cento.Per quanto riguarda, invece, il numero dei vaccinati, alle ore 8 di questa mattina in Italia erano state somministrate 2.517.090 dosi. Nel dettaglio, come emerge dal report sulla campagna vaccinale, 1.100.867 sono i concittadini che hanno già ricevuto entrambe le dosi del siero, necessarie per garantire la copertura completa dal virus. Stabile la percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate nelle strutture regionali: il dato nazionale si assesta all’86,8 per cento, con alcune regioni virtuose, come Piemonte Marche e Campania, dove questa percentuale supera il 94 per cento. Con l’avvio della fase due della campagna di vaccinazione, in alcuni territori è già iniziata la somministrazione del siero a soggetti over 80: sono già 18.815 coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione. (Rin)