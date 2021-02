Germania: ministro Economia Altmaier, troppo presto per parlare di allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È troppo presto per parlare di allentamento delle misure restrittive adottate per il Covid-19 in Germania. È l’avvertimento lanciato dal ministro dell’Economia tedesco, Peter Altmaier, dalle pagine dell’edizione domenicale del quotidiano “Bild”. "Non dobbiamo andare oltre le nostre possibilità parlando pubblicamente di date previste per l’allentamento delle misure”, ha detto Altmaier. “Il numero di nuovi contagi è attualmente appena inferiore a quello registrato alla fine di ottobre, quando è iniziato il blocco attualmente in vigore. È in forte calo solo da due settimane e il tasso di mortalità è ancora molto alto”, ha detto il ministro, che osserva “con grande preoccupazione” il fatto che le varianti del virus “sono state rilevate in quasi tutta la Germania”. Altmaier, tuttavia, accoglie positivamente le soluzioni adottate da altri Paesi e basate sull’andamento regionale dei contagi. "Dovrebbero esserci maggiori differenze" fra le diverse regioni del Paese, ha detto il ministro, secondo cui si potrebbe pensare a un allentamento delle chiusure in quelle aree dei Lander in cui si registrano tassi di nuovi contagi molto bassi e dati epidemiologici migliori. (segue) (Geb)