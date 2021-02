Germania: ministro Economia Altmaier, troppo presto per parlare di allentamento restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altmaier ha annunciato che i servizi di ristorazione non apriranno sino a Pasqua: “Spero vivamente che al più tardi all'inizio della primavera, al più tardi entro Pasqua, quando il sole splenderà e ci si potrà sedere e cenare all'aperto, l'ondata pandemica sia finalmente terminata rendendo possibili delle aperture. Vogliamo assolutamente risparmiare al comparto della ristorazione una terza chiusura. Questo blocco dev'essere l'ultimo per molto tempo per il settore della ristorazione, che ha attraversato così tante difficoltà", ha affermato Altmaier. I governi federale e statale discuteranno mercoledì le prossime mosse della strategia per affrontare la crisi del coronavirus. La serrata attualmente in vigore, infatti, scadrà il 14 febbraio. Non è ancora chiaro se la chiusura verrà prolungata o se ci sarà una prima forma di allentamento, ad esempio per quanto concerne gli asili nido e le scuole primarie. (Geb)