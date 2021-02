Covid: in Italia già vaccinate con entrambe le dosi oltre un milione di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Alle ore 8 di questa mattina in Italia erano state somministrate 2.517.090 dosi di vaccino contro il Covid-19. Nel dettaglio, come emerge dal report sulla campagna vaccinale, 1.100.867 sono i concittadini che hanno già ricevuto entrambe le dosi del siero, necessarie per garantire la copertura completa dal virus. Stabile la percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate nelle strutture regionali: il dato nazionale si assesta all'86,8 per cento, con alcune regioni virtuose, come Piemonte Marche e Campania, dove questa percentuale supera il 94 per cento. Con l'avvio della fase due della campagna di vaccinazione, in alcuni territori è già iniziata la somministrazione del siero a soggetti over 80: sono già 18.815 coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione.