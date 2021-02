Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque molto nuvoloso, nelle ore pomeridiane e serali possibili deboli intermittenti schiarite sulla bassa pianura. Precipitazioni moderate diffuse sin dalla notte, più intense sui settori alpini e prealpini centro occidentali e alta pianura occidentale, in attenuazione o in esaurimento a sera sulla bassa pianura. Limite neve a circa 1400 metri al mattino, in calo a 900-1200 metri nelle ore pomeridiane e serali. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 6 e 8°C, massime tra 10 e 12°C. (Rem)