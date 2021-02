Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la notte nubi basse diffuse, in dissolvimento nel corso della mattinata fino a poco nuvoloso nel pomeriggio in pianura, irregolarmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini centro orientali. Precipitazioni deboli diffuse nella notte ad esclusione della pianura orientale, in attenuazione ed esaurimeno dal mattino, salvo deboli residuali sui settori di nordest. Limite neve a circa 800 metri, localmente di poco sotto sui settori alpini e prealpini occidentali. Temperature minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime attorno a 3°C, massime a circa 11°C. (Rem)