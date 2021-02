Violazione delle norme anti-Covid nel Regno Unito: archiviato per errore quasi un terzo dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un terzo dei procedimenti giudiziari avviati per le violazioni delle leggi sul coronavirus è stato avviato in modo errato provocando di fatto l'archiviazione di centinaia di casi. È quanto rivela “The Independent”, citando un’analisi condotta da Crown Prosecution Service (Cps) che ha rilevato come 359 delle 1.252 accuse di violazioni presentate lo scorso anno ai sensi delle leggi introdotte per garantire la salute pubblica sono state successivamente ritirate o annullate in tribunale.Gli attivisti di Cps hanno parlato di "un’applicazione arbitraria e illecita" del Coronavirus Act, che conferisce alla polizia i poteri di arrestare "persone potenzialmente contagiose", e del Regolamento sulla protezione della salute, che riguarda i blocchi e altre restrizioni. Ognuna delle 232 azioni penali intentate ai sensi della legge sul coronavirus era errata, e il suo uso improprio è stato descritto come una fonte di "imbarazzo" per il sistema giudiziario.Altre 127 accuse illecite sono state presentate ai sensi del Regolamento sulla protezione della salute, creato per garantire il rispetto del primo blocco a livello nazionale lo scorso marzo e, successivamente, modificato diverse volte per adeguarsi alle nuove misure restrittive.(Rel)