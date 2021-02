Yemen: Iran, stop vendita armi ad Arabia Saudita potrebbe essere un passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrompere la vendita di armi alla coalizione a guida saudita coinvolta nel conflitto in Yemen potrebbe essere un “passo avanti” verso la risoluzione di “errori passati” degli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, secondo cui tuttavia la decisione non basterà a “risolvere il problema dello Yemen”. Il portavoce, ripreso dall'agenzia di stampa iraniana "Mehr", ha inoltre auspicato che i Paesi “guerrafondai” si accorgano di aver commesso “un errore strategico” mediante “l’invasione” dello Yemen, e ha fatto appello a rimuovere il “blocco aereo, terrestre e navale” contro il Paese e a interrompere le operazioni militari. Nel conflitto yemenita l’Iran sostiene i ribelli sciiti Houthi, contro cui combatte dal 2015 la coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. Le dichiarazioni di Khatibzadeh giungono dopo che gli Usa, che hanno sostenuto sul piano logistico e dell'intelligence la coalizione a guida saudita, hanno annunciato - nelle parole del presidente Joe Biden - la fine del “sostegno alle operazioni offensive" in Yemen, comprese le "rilevanti vendite di armi”. (Res)