Ostia: Raggi, emozionata nel vedere atleti del Fisr collaudare nuovo skate park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è detta emozionata nel vedere gli atleti della Fisr - Federazione italiana sport rotellistici, collaudare il nuovo skate park di Ostia, sul litorale di Roma. In un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi ha mostrato la sua soddisfazione per la realizzazione dell'opera pubblica. "Ci sono anche Ale Mazzara, azzurro della Nazionale skateboarding che parteciperà alle prossime Olimpiadi a Tokyo, e Andrea Casasanta, campione italiano. Vedendo queste immagini -dice Raggi- ripenso a quando nel 2014 il vecchio impianto era andato a fuoco. Ne abbiamo costruito uno nuovo e tra pochissimo lo inaugureremo. Per noi sarà una grande soddisfazione riuscire a mettere a disposizione di professionisti e amatori quello che sarà uno degli skate park più grandi d’Europa: 1.600 metri quadrati. Sono sicura che diventerà un luogo d’eccellenza a livello europeo, dato che potrà ospitare anche manifestazioni internazionali. Per questo, abbiamo affidato le operazioni a una squadra di esperti. Per disegnare le curve della 'bowl', abbiamo chiamato Sergio Arenas, uno dei massimi esperti del settore, che nella sua carriera ha progettato più di 70 impianti e che nel 2017 ha disegnato la bowl per l’ultimo Campionato mondiale in Cina". (Com)