Francia: epidemiologo Fontanet, nuova serrata anti Covid avrebbe ridotto pressione su ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova serrata in Francia avrebbe consentito di allentare la pressione sulle strutture ospedaliere e riprendere il controllo dell’epidemia nazionale di Covid-19. È quanto affermato dall’epidemiologo Arnaud Fontanet, membro del Consiglio scientifico francese, in un'intervista al “Journal du Dimanche”. L’adozione di "eventuali nuove restrizioni" dipenderà "dalla nostra capacità di controllare la progressione della variante britannica", ha detto l'epidemiologo, secondo cui ora è questo parametro che detta le regole e che determinerà se sarà necessario imporre nuove misure di contenimento. La variante britannica è stata responsabile del 3,3 per cento dei nuovi contagi in Francia all'inizio di gennaio e del 14 per cento alla fine del mese, ricorda Fontanet. "Se continuiamo su questa traiettoria (...), raggiungeremo quota 30-35 per cento a metà febbraio e il numero di ricoveri ospedalieri sarà quindi di circa 2 mila al giorno. La variante diventerà così la maggioranza intorno al primo marzo", ha aggiunto l’epidemiologo. (segue) (Frp)