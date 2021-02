Francia: epidemiologo Fontanet, nuova serrata anti Covid avrebbe ridotto pressione su ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contagi avvengono spesso con i membri della propria famiglia o gli amici", osserva Fontanet, spiegando che "il telelavoro protegge ma le contaminazioni sono meno frequenti in ufficio rispetto a ottobre", senza dubbio grazie a una migliore applicazione delle regole di prevenzione, fra cui l’utilizzo della mascherina. Al momento, anche i negozi, luoghi di culto e i mezzi del trasporto pubblico non "aumentano neanche il rischio di contagio", a differenza del car pooling (l’utilizzo condiviso di un'auto), "senza dubbio perché lo spazio è limitato e indossare una maschera non è sistematico". Interrogato sulla decisione del presidente, Emmanuel Macron, di non imporre una nuova serrata i francesi, Fontanet dichiara che sarebbe stata una misura che sicuramente avrebbe aiutato gli ospedali ma con “costi economici, sociali e in termini di istruzione molto elevati”. (Frp)