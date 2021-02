Yemen: inviato Onu Griffiths per la prima volta in visita in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale dell’Onu per lo Yemen, Martin Griffiths, è giunto oggi in visita in Iran per discutere con funzionari di Teheran della crisi umanitaria nel Paese. Lo riferiscono i media iraniani, secondo cui la visita durerà due giorni. Il viaggio giunge nel quadro degli sforzi diplomatici dell’Onu a sostegno di una soluzione politica al conflitto nel Paese, che vede contrapporsi dal 2015 gli insorti sciiti Houthi, sostenuti dall’Iran, e la coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. (Res)