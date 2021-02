Roma: festa con 11 persone in una casa vacanza a Trastevere, scattano le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo per le segnalazioni di schiamazzi e rumori provenienti da una casa vacanze, la scorsa notte gli agenti del commissariato Trastevere e Borgo hanno trovato all'interno dell'appartamento 11 persone, 9 cittadini italiani fra i 20 e i 25 anni e due cittadini magrebini di 24 e 25 anni. I ragazzi dopo esse stati identificati e sanzionati per violazione della normativa anti Covid sono stati fatti allontanare dall'abitazione. Al momento il titolare della casa vacanze non è rintracciabile. (Rer)