Taiwan: speculazione valutaria, sanzionata Deutsche Bank e altri tre istituti di credito

- La Banca centrale di Taiwan ha vietato a Deutsche Bank di negoziare contratti a termine in valuta locale e ha sospeso l’istituto tedesco per due anni dal commercio di derivati forex. La misura annunciata oggi dall’ente regolatore taiwanese coinvolge, oltre a Deutsche Bank, anche CitigroupInc, Ing e Australia and New Zealand Banking Group (Anz). Questi istituti di credito, secondo la Banca centrale taiwanese, avrebbero aiutato alcune compagnie attive nel settore del grano a effettuare delle manovre di speculazione valutaria, influenzando la stabilità del mercato dei cambi. Il dollaro di Taiwan ha toccato il tetto massimo da più di 23 anni rispetto al dollaro statunitense, in un contesto in cui la maggior parte delle persone lavora da remoto per la pandemia di Covid-19 e aumenta la richiesta di prodotti tecnologici, principale bene d’esportazione dell’isola. Secondo quanto riferito dalla Banca centrale, gli uffici di Ing e Anz a Taipei non saranno autorizzati a scambiare in dollari di Taiwan per nove mesi, mentre l'ufficio di Citi verrà sospeso dal commercio di contratti deliverable forward in dollari taiwanesi per due mesi. Queste misure entreranno in vigore da domani, lunedì 8 febbraio. (Cip)