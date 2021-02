Africa: presidente commissione Ua Moussa Faki rieletto per un secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione dell'Unione africana (Ua), Moussa Faki Mahamat, è stato rieletto per un secondo mandato di quattro anni. La sua candidatura, ha riferito su Twitter la sua portavoce Ebba Kalondo, ha ricevuto il sostegno di 51 Paesi membri sui 55 totali. Unico candidato alla propria successione, l'ex ministro del Ciad (2003-2005) è stato rieletto nel primo giorno del vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, in corso questo fine settimana in modalità virtuale e che si focalizzerà soprattutto sulla risposta alla pandemia di coronavirus. "Profondamente onorato per questo storico e travolgente voto di fiducia", ha commentato Faki su Twitter congratulandosi con Monique Nsanzabaganwa, vice governatore della Banca nazionale del Ruanda, eletta suo vice a capo della Commissione.(Res)