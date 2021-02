Roma: ruba profumi e cosmetici in zona Fidene, arresta 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrata in una profumeria in zona Fidene e ha rubato alcune decine di contenitori tra barattoli di creme e flaconi di profumo cercando di uscire dall’attività commerciale senza pagare. Il personale che però, si è accorto delle intenzioni della 20enne romena, non le ha permesso di fuggire aspettando l’arrivo della polizia. Gli agenti, quindi, hanno fermato e arresto la ragazza contestando il reato di furto aggravato.(Rer)