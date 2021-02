Yemen: Coalizione a guida saudita intercetta e distrugge un drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della Coalizione militare a guida saudita impegnata nel conflitto in Yemen hanno intercettato, all’alba di oggi, un drone equipaggiato con esplosivi lanciato in direzione delle regioni meridionali dell’Arabia Saudita. Lo ha riferito il portavoce della Coalizione, generale Turki al Maliki, secondo cui le forze della coalizione sono riuscite a bloccare e distruggere il drone, che sarebbe stato lanciato “programmaticamente e deliberatamente” per colpire obiettivi civili nel sud del Regno. Sono responsabili del lancio, secondo la Coalizione, le milizie sciite Houthi sostenute dall’Iran. (Res)