Iran: Covid, vaccinazioni al via martedì 9 febbraio

- L’Iran comincerà la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 martedì 9 febbraio. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute di Teheran, Saeed Namaki. Il primo gruppo di persone a cui sarà somministrato il vaccino, secondo il ministro, comprenderà medici e infermieri che lavorano nei reparti di terapia intensiva degli ospedali. Mentre nei giorni scorsi l’Iran ha ricevuto un primo lotto di vaccini Sputnik V dalla Russia, Teheran ha acquistato circa 16,8 milioni di dosi tramite la piattaforma Covax, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sufficienti per vaccinare 8,4 milioni di cittadini. Intanto, mentre procedono i test clinici per il primo vaccino di produzione locale, il Coviran Barekat, oggi l’Istituto Razi per i vaccini e la ricerca sierologica ha presentato ufficialmente il siero Razi Covo-Pars, basato su proteine ricombinanti, che sarà presto sottoposto alla prima e seconda fase della sperimentazione sull’uomo. (Res)