Ue: Lagarde (Bce), il 2021 sarà un anno di ripresa, "no" a cancellazione del debito

- Il 2021 sarà un anno di ripresa e anche se tutti i Paesi della zona euro usciranno dalla crisi provocata dal Covid-19 con elevati livelli di debito, "non c'è dubbio sul fatto che riusciranno a ripagarlo". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in un’intervista rilasciata al “Journal du dimanche”. La cancellazione del debito è "impensabile" e sarebbe "una violazione del trattato europeo che vieta tassativamente il finanziamento monetario degli Stati", ha sottolineato Lagarde. "Questa regola è uno dei pilastri fondamentali dell'euro", ha spiegato la presidente della Bce al settimanale francese. "Se l'energia spesa per chiedere la cancellazione del debito da parte della Bce fosse dedicata a un dibattito sull'utilizzo di questo debito sarebbe molto più utile! A quali progetti sarà destinata la spesa pubblica? In quali settori del futuro investiremo? Questi sono gli argomenti essenziale oggi", ha detto Lagarde. (segue) (Frp)