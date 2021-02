Ue: Lagarde (Bce), il 2021 sarà un anno di ripresa, "no" a cancellazione del debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con queste parole, di fatto, la presidente della Bce risponde alla petizione lanciata venerdì da oltre cento economisti, di cui 50 francesi, che chiedono di cancellare i debiti pubblici detenuti dalla Bce per facilitare la ricostruzione dopo la pandemia di Covid-19. Lagarde, tuttavia, resta ferma su questo punto e ribadisce che i Paesi europei sono abbastanza forti per superare questa crisi. “I debiti sono gestiti a lungo termine. Gli investimenti in settori decisivi per il futuro genereranno una crescita più forte", ha detto la presidente della Bce. "La ripresa creerà posti di lavoro. Ci stiamo muovendo verso un'altra economia, più digitale, più verde, più impegnata verso i cambiamenti climatici e nel mantenimento della biodiversità", ha aggiunto Lagarde. (Frp)