Roma: commerciante picchiato in via del Corso, fermati 3 giovani fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i controlli per scongiurare il rischio di assembramenti, gli agenti della questura di Roma sono intervenuti in via del Corso poco dopo le 18.30, per una aggressione subita da un venditore ambulante da parte di un giovane. L'uomo è stato colpito al volto da un pugno riportando la rottura del setto nasale. Mentre gli operatori del 118 lo trasportavano in ospedale, gli agenti hanno fermato l'aggressore e gli altri due che erano con lui e portati in commissariato per valutarne la posizione.(Rer)