Algeria: dissidente Abboud a parlamento su Sahara, prima gli algerini

- Ha destato scalpore in Algeria il video diffuso dal dissidente algerino, Hisham Abboud, che ha accusato il parlamento algerino di essere "senza contenuti" e di "non occuparsi dei problemi del popolo algerino". Riferendosi alla richiesta del parlamento di Algeri al neo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di annullare la decisione del suo predecessore Donald Trump relativa al riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara, Abboud ha detto: "invece di preoccuparsi dell'autodeterminazione degli altri preoccupatevi dell'autodeterminazione del popolo algerino e dei suoi problemi". Abboud ha sottolineato che "invece di adempiere al suo dovere di difendere i diritti delle persone usurpati, il parlamento algerino invia un messaggio al presidente Usa sul diritto dei Sahraui all'autodeterminazione". Abboud ha invitato "i parlamentari algerini a prestare attenzione agli affari interni del paese e a determinare il destino del proprio popolo". Pur sostenendo di non essere parte del conflitto nel Sahara, il parlamento algerino è intervenuto nell'annosa contesa del Sahara. I deputati algerini hanno deciso di entrare nel merito della questione, pur avendo ripetutamente affermato di non far parte del conflitto. La decisione di Trump è un decreto presidenziale pubblicato dal Registro federale, e distribuito anche agli Stati membri delle Nazioni Unite come documento ufficiale del Consiglio di Sicurezza, che ribadisce il sostegno degli Stati Uniti alla “proposta di una seria, credibile e realistica autonomia del Marocco quale unica base per una giusta e duratura soluzione della controversia sul territorio del Sahara”. (Res)