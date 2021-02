Business news: Suzuki blocca produzione presso impianti nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suzuki Motor Corp. ha annunciato il 2 febbraio d'aver bloccato le operazioni presso i suoi due stabilimenti produttivi di automobili nel Myanmar, a seguito del golpe militare verificatosi in quel Paese dell'Asia Meridionale. L'azienda ha citato la necessitò di garantire la sicurezza del personale; presso i due stabilimenti di Suzuki a Yangon lavorano circa 400 dipendenti. L'azienda giapponese non ha fornito indicazioni in merito al riavvio delle attività nel Paese. Nel 2019 Suzuki ha prodotto circa 13.300 autovetture nel Myanmar, e ne ha vendute 13.200. L'azienda detiene una quota di circa il 60 per cento del mercato dell'auto birmano. Suzuki ha in programma l'inaugurazione di un nuovo stabilimento nel Paese il prossimo settembre, con l'obiettivo di aumentare l'output annuo a 40mila veicoli. (Git)