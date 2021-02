Business news: golpe Myanmar, nessun impatto su commercio transfrontaliero con Cina al porto terrestre di Ruili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni al porto terrestre cinese di Ruili – un importante passaggio di confine tra Cina e Myanmar – stanno continuando normalmente: non ci sono stati impatti sul commercio bilaterale in seguito alla situazione interna del Myanmar. Lo ha dichiarato al "Global Times" un funzionario del governo locale indicato come Yue, responsabile dei rapporti con i media. "Dall'epidemia di coronavirus, il porto consente solo il trasferimento di merci anziché gli scambi di personale. I prodotti agricoli tra cui sesamo, cipolla, riso e granchio, sono le principali esportazioni del Myanmar in Cina attraverso il porto. Il necessario quotidiano, tra cui elettrodomestici, cappelli, vestiti, spazzolini da denti, dentifricio e motociclette, viene trasportato dalla Cina al Myanmar attraverso il porto", ha spiegato Yue. Secondo l'Amministrazione delle dogane cinesi, nel 2019 il porto di Ruili ha registrato un solido aumento del volume degli scambi bilaterali per un totale di 11,64 miliardi di dollari, in crescita del 14,5 per cento su base annua. Il volume degli scambi ha rappresentato circa il 66 per cento del commercio totale tra Cina e Myanmar. Secondo la dogana di Kunming, il volume di carico annuale nel 2019 ha raggiunto quasi 17,46 milioni di tonnellate, con un aumento del 24,3 per cento rispetto al 2018. Situato nella prefettura autonomia dai e jingpo di Dehong nella provincia dello Yunnan, il porto di Ruili è entrato a far parte della zona pilota di libero scambio dello Yunnan inaugurata nel 2019, istituita per promuovere il commercio estero e la cooperazione economica transfrontaliera della provincia. (Cip)