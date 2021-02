Business news: Cina, governo promuoverà riforme nelle zone pilota di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina promuoverà riforme approfondite nelle zone pilota di libero scambio (Ftz) e agevolerà l'innovazione, la facilitazione del commercio e degli investimenti. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. Secondo quando riferito, il ministero sta lavorando a un elenco negativo per il commercio di servizi transfrontalieri per il porto di libero scambio di Hainan. Secondo la bozza del 14mo piano quinquennale e gli obiettivi a lungo raggio per l'anno 2035, alle zone pilota verrà concesso un maggiore potere decisionale nell'ambito della riforma mentre la costruzione del porto di libero scambio di Hainan proseguirà costantemente. Nel corso del 13mo periodo del piano quinquennale (2016-2020), sono state costruite 17 zone pilota, portando il numero totale a 21 nel paese. Gli elementi inclusi nell'elenco negativo per l'accesso agli investimenti esteri per le Ftz sono stati ridotti da 122 a 30 negli ultimi cinque anni. Secondo i dati del ministero, 393 mila nuove imprese sono state create in 18 zone pilota nel 2020, che hanno generato 176,38 miliardi di yuan (circa 27,3 miliardi di dollari) di investimenti diretti esteri in uso effettivo lo scorso anno, pari al 17,6 per cento degli investimenti esteri in Cina. Il valore del commercio estero di queste società è stato di 4.700 miliardi di yuan nel 2020, pari al 14,7 per cento del totale del Paese, secondo i dati. (Cip)