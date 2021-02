Business news: Kazakhstan, nel 2020 Kazakh Invest ha sostenuto 36 progetti con 1,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia governativa Kazakh Invest ha stanziato nel 2020 1,6 miliardi di dollari per sostenere 36 progetti d’investimento in Kazakhstan. Lo ha riferito al quotidiano “Astana Times” il vice presidente del consiglio dell’ente, Galym Uzbekov, spiegando che, nonostante le ripercussioni della pandemia di Covid-19, per il Kazakhstan “non è tempo di mettere in pausa i propri obiettivi economici, ma di spingere per la loro attuazione”. Tra i progetti sostenuti da Kazakh Invest vi è la produzione di gas industriale nella regione di Karaganda assieme al gruppo tedesco Linde, un complesso di serre nella regione del Turkestan con la partecipazione dell’azienda polacca Polcotton, la produzione di mangimi composti nella regione di Almaty assieme a una compagnia degli Emirati Arabi Uniti. Il Paese centrasiatico, ha sottolineato Uzbekistan, punta ora con forza sullo sviluppo di energie rinnovabili, e in questo senso Kazakh Invest sosterrà progetti per la generazione di una capacità totale di 368 megawatt. Sin dalla sua indipendenza, il Kazakhstan ha attratto oltre 360 miliardi di dollari di investimenti esteri da oltre 120 Paesi. In base ai dati della Banca centrale, il volume degli investimenti diretti esteri nei primi nove mesi del 2020 ha raggiunto quota 12,6 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 24,1 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo del 2019. Tra i maggiori investitori vi sono la Russia (995 milioni di dollari), la Svizzera (1,36 miliardi di dollari), i Paesi Bassi (3,96 miliardi di dollari), il Regno Unito (712,9 milioni di dollari) e gli Stati Uniti (1,6 miliardi di dollari). (Res)