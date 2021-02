Cina: ministero Commercio, in corso ricerche per adesione a Cptpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta considerando di aderire all'Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp) per promuovere la globalizzazione economica e l'integrazione regionale. "Il Paese sta conducendo attivamente ricerche sull'adesione al Cptpp", ha spiegato il portavoce del ministero Gao Feng in una conferenza stampa, aggiungendo che la Cina è disposta a rafforzare la comunicazione tecnica e gli scambi su questioni rilevanti con tutti i membri del Cptpp. L'originale formato, noto come Trans-Pacific Partnership (Tpp), comprendeva 12 membri ma nel 2017 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato dai negoziati la prima economia globale. Il Tpp è stato ribattezzato Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico e coinvolge Canada, Australia, Brunei, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. A novembre, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che il suo Paese avrebbe preso "attivamente in considerazione" l'adesione al Cptpp. L'annuncio di Xi è giunto meno di una settimana dopo che la Cina e altre 14 economie dell'Asia-Pacifico hanno firmato il Partenariato economico globale regionale (Rcep) per formare il più grande blocco di libero scambio del mondo. (Cip)