Imprese: Samsung punta a esenzioni fiscali con un nuovo stabilimento nel Texas

- Samsung Electronics Co. ha avviato un confronto con i funzionari del Texas, in merito alla possibilità di ottenere esenzioni fiscali in cambio dell'apertura di uno stabilimento per la produzione di microchip in quello Stato Usa. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che riporta indiscrezioni in merito ad un possibile grande investimento del colosso dell'elettronica negli Usa. Il primo produttore mondiale di chip di memoria punterebbe ad ottenere dal Texas detrazioni per un periodo di vent'anni, e per un controvalore complessivo pari a 805,5 milioni di dollari, in cambio della realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di microchip da 17 miliardi di dollari ad Austin. Secondo un resoconto del quotidiano "Austin American-Statesman", Samsung avrebbe chiesto detrazioni per 718,3 milioni di dollari alla Contea di Travis, e per 87,2 milioni di dollari alla città di Austin. L'azienda si sarebbe detta pronta ad avviare la costruzione del nuovo stabilimento nel secondo trimestre 2021, ed a renderlo pienamente operativo entro la fine del 2023, dando lavoro a 1.800 persone. L'azienda avrebbe però avvertito di essere impegnata a valutare altri siti negli Usa, inclusi gli Stati di Arizona e New York, oltre all'ipotesi di realizzare lo stabilimento in Corea del Sud. (Git)