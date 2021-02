Business news: Tunisia, possibile emissione di titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia emetterà titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021 e mira a rinnovare alcuni accordi di prestito esistenti, avviando al contempo riforme economiche di ampia portata. Lo ha detto il ministro delle Finanze tunisino, Ali Kooli, in un’intervista concessa alla stampa internazionale ripresa dal sito web del quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”. Con un disavanzo nel 2020 stimato all'11,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) e un debito pubblico al 90 per cento del Pil, la Tunisia intende varare un ambizioso programma di riforme per tagliare i salari pubblici, ridurre i sussidi e ristrutturare le società statali con scarse prestazioni, ha detto Kooli. La pandemia di Covid-19, le lotte intestine politiche e le proteste sociali in corso hanno aggiunto pressione sul governo, mentre i creditori stranieri come il Fondo monetario internazionale (Fmi) e il potente sindacato tunisino Ugtt hanno spesso visioni contrastanti sulle riforme. "La nostra situazione è difficile, ma non significa che non siamo in grado di pagare gli stipendi o di rimborsare il nostro debito", ha detto Kooli, aggiungendo che la Tunisia può tranquillamente soddisfare i rimborsi dovuti nella prima metà del 2021. Il budget tunisino per il 2021 prevede un fabbisogno di prestiti pari a 19,5 miliardi di dinari tunisini (7,2 miliardi di dollari), di cui circa 5 miliardi di dollari in prestiti esteri. I rimborsi dovuti quest'anno sono saliti a 16 miliardi di dinari, rispetto agli 11 miliardi di dinari nel 2020. Kooli ha detto che la Tunisia ha chiesto agli Stati Uniti una garanzia da 1 miliardo di dollari per favorire fino a 3 miliardi di dollari di emissioni obbligazionarie. Il governo spera inoltre di sottoscrivere un accordo con il Fondo monetario internazionale su un nuovo programma di finanziamento e ha affermato che le recenti consultazioni sono state un passo positivo in tal senso. Tuttavia, Kooli ha detto che la Tunisia non ha ancora deciso quanto intende indebitarsi, mentre sta adottando delle misure per migliorare il suo rating del credito e ottenere così la “benedizione” dell’Fmi per l’emissione delle obbligazioni. “Credo che ci sia una reale possibilità di andare sui mercati per almeno 1 miliardo di dollari nel 2021", ha detto il ministro, aggiungendo che sarebbe possibile anche ambire alla somma più alta di 3 miliardi di dollari. Kooli ha detto che la Tunisia sta esaminando vari strumenti, tra cui l’emissione di Sukuk (titoli di debito conformi alle disposizioni islamiche) per la prima volta, un “club deal” (acquisto con leva finanziaria o investimento di private equity), un'azione specifica per il mercato asiatico o un'emissione obbligazionaria denominata in dollari. Il governo potrebbe anche emettere, separatamente, un Sukuk per il mercato interno prima di luglio del valore di circa 300 milioni di dollari, ha rivelato il ministro. (Res)