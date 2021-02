Business news: Arabia Saudita, nel primo semestre sarà definita Strategia industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Industria dell’Arabia Saudita intende completare l’aggiornamento della Strategia industriale nazionale alla fine del primo semestre di quest’anno, e proporre 100 nuove occasioni di investimento nel 2021. Secondo quanto riferisce al quotidiano economico “Al Eqtisadiya” il vice ministro dell’Industria saudita, Osama al Zamil, il ministero comincerà ad attuare i propri obiettivi strategici centrali nei settori industriali promettenti, dopo averli definiti alla fine del primo semestre. Fra i settori industriali più promettenti, secondo il viceministro, figurano “La produzione industriale avanzata, la quarta Rivoluzione industriale e la stampa in 3D, e questi sono metodi produttivi che diverranno operativi in molti settori, sia a livello di produzione militare sia a livello di produzione civile, in vari ambiti”. (Res)