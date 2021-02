Business news: Autorità per investimenti Oman ristruttura finanziamenti turistici e immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per gli investimenti dell’Oman ha annunciato la ristrutturazione dei suoi investimenti turistici e immobiliari nel Sultanato, mediante il loro trasferimento al Gruppo Omran (compagnia omanita per lo sviluppo turistico). Il passaggio di proprietà dei progetti dell’Autorità, e delle sue quote di alcune compagnie, al gruppo Omran permetterà a quest’ultimo di svolgere efficacemente il suo ruolo nel settore turistico, e di contribuire alla diversificazione economica richiesta dalle autorità omanite in questo settore cruciale per l’economia del Paese. In base al piano di ristrutturazione, sono passati a Omran l’intero progetto “Yeti” (nel governatorato di Mascate, esteso su una superficie di più di 11 milioni di metri quadri), l’hotel Alila Hino, nel governatorato di Dhofar, e l’hotel Al Naseem, nel governatorato di Dakhiliya. (Res)