Business news: Fondo risorse umane Arabia Saudita, a gennaio sostegno a 133 mila lavoratori

- Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane dell’Arabia Saudita (Hadaf) ha versato 300,2 milioni di rial (66,4 milioni di euro) nei conti bancari di attività del settore privato, nel quadro del programma “sostegno all’impiego”, integrando per il mese di gennaio il salario di 133 mila lavoratori e lavoratrici sauditi. Lo riferisce il quotidiano economico "Al Eqtisadiya". Il programma sostiene i salari di tutti i cittadini sauditi attivi in tutti i campi e le professioni del settore privato, nella misura del 30-50 per cento dello stipendio mensile, per la durata di due anni. Il sostegno erogato dal Fondo comprende stipendi inclusi fra i 3.200 e i 15 mila rial (rispettivamente 708 e 3.320 euro) e le attività economiche ricevono un sostegno supplementare del 10 per cento quando assumono donne e disabili e in tutte le città eccettuate Riad, Gedda, Dammam e Khobar. (Res)