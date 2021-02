Business news: agroalimentare, Ice sollecita approccio strutturato per cogliere opportunità in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per il 2021 il mercato cinese dei prodotti agro-alimentari e delle bevande italiano è destinato a esprimere un ampio potenziale di crescita, favorito dalla costante evoluzione degli stili di vita, dalla crescita della classe media e dall'intensificarsi dei processi di urbanizzazione, nonché dal progressivo sviluppo dei canali di distribuzione soprattutto digitali. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" l'Ufficio Agroalimentare e vini di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in merito alle prospettive per l'anno in corso dell'export italiano verso la Cina nel settore agroalimentare. In tale contesto, spiega l'Ufficio, "al fine di captare le opportunità che si apriranno con la nuova fase di accelerata ripresa successiva alla crisi sanitaria, le imprese italiane dovranno prepararsi per entrare o espandere la propria presenza sul mercato attraverso un approccio strutturato facendo leva sui punti di forza dell'offerta italiana in termini di qualità dei prodotti, delle caratteristiche intrinseche di genuinità, benessere e salute, delle procedure di controllo e certificazione di tutte le fasi della catena del valore". In merito alle collaborazioni con i partner cinesi del settore, Ice assicura che i propri uffici in Cina sono impegnati nel consolidamento dei rapporti già avviati con i partner locali sia delle piattaforme digitali sia delle grandi catene di distribuzione e in fase di selezione di nuovi potenziali partner che possano facilitare l'ingresso di nuove imprese italiane e l'espansione delle quote di mercato delle imprese già presenti. (Res)