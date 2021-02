Business news: Saudi Aramco scommette col Giappone sull'idrogeno dall'ammoniaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero di Stato dell'Arabia Saudita, Saudi Aramco, punta ad affermarsi come leader mondiale per l'approvvigionamento della futura conversione di processi produttivi e sistemi all'idrogeno, nel contesto del più vasto movimento globale verso fonti energetiche a minore impatto ambientale. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei": anziché concentrarsi sull'idrogeno vero e proprio, Saudi Aramco starebbe pianificando l'esportazione di ammoniaca, un composto di idrogeno e azoto la cui combustione non comporta l'emissione di anidride carbonica. In futuro Saudi Aramco potrebbe separare l'idrogeno dal gas naturale per produrre ammoniaca, e catturare l'anidride carbonica emessa da tale processo. Ahmad al Khowaiter, direttore tecnico di Aramco, ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" che "le infrastrutture di lavorazione, convogliamento e raffinazione, e l'esperienza nella cattura del carbonio, significano che l'azienda è ben posizionata per contribuire a potenziali economie a basse emissioni di carbonio alimentate dall'idrogeno". La più grande compagnia petrolifera al mondo ha esportato lo scorso anno 40 tonnellate di ammoniaca "a emissioni zero" verso il Giappone, nell'ambito di un progetto pilota per la dimostrazione della nuova tecnologia cui hanno preso parte Mitsubishi Corporation e Jgc, col sostegno del ministero dell'Economia giapponese. (Git)