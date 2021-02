Business news: Descalzi (Eni) incontra emiro di Sharjah Al Qasimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato il sovrano dell’emirato di Sharjah, lo sceicco Sultan bin Muhammad al Qasimi. La notizia è ripresa in arabo dai quotidiani emiratini “Al Bayan” e “Al Ittihad”, oltre che in inglese dal portale “Gulf Today” e dal sito specializzato "Oil and Gas Middle East". L’agenzia di stampa emiratina “Wam” dedica al colloquio, svoltosi alla presenza dello sceicco Sultan bin Ahmed Al Qasimi, presidente della Sharjah National Oil Corporation (Snoc), e di vari rappresentanti di Eni e Snoc, un dettagliato resoconto. Durante l’incontro, le parti hanno discusso delle attività di Eni nel settore petrolifero negli Emirati Arabi Uniti, e hanno messo in evidenza i risultati conseguiti dalla compagnia italiana, incluso l’ottenimento delle concessioni per l’esplorazione delle aree cosiddette A, B e C dell’emirato in partenariato con Snoc. Secondo la “Wam”, Descalzi ha informato l’emiro di Sharjah riguardo a future opportunità legate allo sviluppo in campo energetico e riguardo a progetti per le fonti rinnovabili, poiché la compagnia italiana “mostra un interesse crescente per queste aree strategiche in Medio Oriente”. Durante l’incontro le parti hanno discusso di varie questioni relative ai benefici delle attività di Eni nell’emirato, nel quadro del suo partenariato con la Snoc per l'esplorazione delle aree A, B e C, oltre a prendere in considerazione il futuro lavoro della compagnia e le opportunità esistenti. In particolare, prosegue l’agenzia, Eni e Snoc stanno lavorando per eseguire esplorazioni nelle aree A e C dell’emirato, per scoprire risorse aggiuntive a beneficio dello sviluppo di Sharjah. Lo scorso 4 gennaio, Eni e Snoc hanno annunciato l’avvio della produzione nel giacimento di Mahani, situato nella concessione onshore B dell’emirato, a meno di un anno dall’annuncio della scoperta di gas nel giacimento e meno di due anni dopo la firma del contratto per il partenariato tra Snoc ed Eni. Le due compagnie sono inoltre coinvolte nell’esplorazione di future opportunità nell’ambito dell’energia, inclusa quella da fonti rinnovabili, in linea con l’impegno di Eni per la trasformazione energetica, particolarmente nel campo della carbon neutrality. Da parte sua Descalzi, “elogiando gli sforzi costanti e il sostegno illimitato dell’emiro di Sharjah alla promozione del progresso e del partenariato fra Eni e Snoc”, ha “espresso i suoi sinceri ringraziamenti e apprezzamenti” all’emiro, conclude l'agenzia. (Res)