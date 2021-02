Business news: Iran, al via negoziati per accordo commerciale permanente con Unione eurasiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e l’Unione economica eurasiatica (Eaeu, che comprende Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e Russia) hanno il potenziale per accrescere l’interscambio commerciale fino a 20 miliardi di dollari, e il mese prossimo cominceranno a negoziare per rendere permanente l’attuale accordo di libero scambio ad interim. Lo ha detto Hamid Zadboum, capo dell’Organizzazione iraniana per la promozione del commercio (Tpoi). Secondo Zadboum, ripreso dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, il volume attuale degli scambi tra i cinque Stati membri dell’Eaeu e l’Iran è pari a 850 milioni di dollari. Applicando l’accordo di scambio preferenziale (Fta) tra l’Iran e l’Eaeu al periodo compreso tra il 26 ottobre 2019 e il 26 ottobre 2020, ha proseguito Zadboum, il volume degli scambi fra i sei Paesi tocca i 2,5 miliardi di dollari. L’Fta ad interim, che rappresenta la base dei colloqui per un accordo di libero scambio permanente, comprende l’imposizione di dazi preferenziali su 862 tipi di merci agricole e industriali. (Res)