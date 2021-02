Business news: Emirati, analisti prevedono ripresa del mercato immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica globale e l’aumento dei prezzi del petrolio dovrebbero avere un impatto positivo sul mercato immobiliare degli Emirati Arabi Uniti nel 2021. E’ quanto emerge da un rapporto della società di consulenza Cavendish Maxwell sul settore immobiliare nel Paese relativa al quarto trimestre del 2020. I dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno scorso sono “incoraggianti per tutti i settori (del mercato delle proprietà)”, ha affermato il capo economista della società, Julian Roche, ripreso dal quotidiano emiratino "The National". “Un cauto ottimismo consensuale” riguardo alla ripresa dei prezzi del petrolio dopo la crisi del Covid-19 è rafforzato da aspettative riguardo alla crescita dell’economia globale, prosegue Roche. Secondo la società, nel quarto trimestre 2020 i prezzi medi delle proprietà residenziali a Dubai sono calati del 4,4 per cento su base annua, ma sono cresciuti dell’1,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Gli affitti medi degli appartamenti sono calati del 16 per cento su base annua e del 4 per cento su base trimestrale, mentre gli affitti di ville sono calati dell’1,7 per cento su base annua ma cresciuti del 3,4 per cento su base trimestrale. (Res)