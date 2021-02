Business news: l'Egitto minimizza l'impatto dell’oleodotto Eilat-Ashkelon sul Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per realizzare un oleodotto tra Eilat ed Ashkelon, in Israele, avrebbe un impatto minimo sul traffico commerciale di petrolio nel Canale di Suez. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dall'Autorità del Canale di Suez (Sca). "È probabile che l'oleodotto abbia un impatto compreso tra il 12 e il 16 per cento sul volume del transito del commercio petrolifero diretto a nord. Ciò rappresenta appena lo 0,61 per cento del traffico mondiale netto nel Canale di Suez", ha spiegato Sca. "La conduttura non avrebbe un impatto effettivo sul traffico nel Canale di Suez per molte ragioni: gli Stati del Golfo (in particolare Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Kuwait) fanno molto affidamento sul mercato asiatico in particolare (Cina, India, Corea del Sud e Giappone) per oltre l'85 per cento delle esportazioni di petrolio della regione del Golfo", prosegue lo studio. "Non c'è bisogno di temere la competitività dell'oleodotto, poiché il commercio di petrolio degli Emirati Arabi Uniti che attraversa il Canale di Suez rappresenta lo 0,7 per cento del commercio netto di petrolio che attraversa le vie navigabili mondiali", ha indicato Sca. Il commercio petrolifero saudita che attraversa il Canale di Suez, prosegue il rapporto, copre il 4,9 per cento del volume complessivo del traffico di greggio, mentre il commercio petrolifero kuwaitiano rappresenta l'1,4 per cento del traffico petrolifero netto nel Canale di Suez. L'Autorità del Canale di Suez ha affermato che il traffico commerciale di prodotti combustibili lunga la via d’acqua è salito al 14,2 per cento del traffico commerciale netto nel Canale di Suez. “È interessante notare che i prodotti del carburante sono difficili da trasportare tramite oleodotto”, precisa il rapporto. Il traffico di petrolio greggio, in cambio, è sceso all'8,8 per cento “per via dell'aumento degli investimenti in prodotti petrolchimici e upstream in tutto il mondo”, ha affermato Sca. Inoltre, è probabile che il costo e il tempo di transito via pipeline saranno relativamente alti: il petrolio sarà principalmente destinato all'Europa nord-occidentale, quindi dovrà essere caricato sulle petroliere nel Mediterraneo, “aggiungendo più tempo per il carico e lo scarico”, conclude l'Autorità del Canale di Suez. (Cae)