Business news: Turchia, a gennaio export in crescita del 2,5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso le esportazioni della Turchia hanno raggiunto il valore di 15 miliardi di dollari, in crescita del 2,5 per cento su base annua. Lo ha annunciato la ministra turca del Commercio, Ruhsar Pekcan, secondo cui si tratta della cifra più alta in assoluto registrata nel mese di gennaio. Le importazioni, ha proseguito invece Pekcan, hanno raggiunto il valore di 18,1 miliardi di dollari, in calo del 5,6 per cento su base annua. Il deficit della bilancia commerciale si è conseguentemente ridotto del 32 per cento su base annua, raggiungendo i 3 miliardi di dollari; la proporzione import-export è cresciuta all’83 per cento, in aumento di 6,5 punti percentuali rispetto al mese di gennaio 2020. “I dati di gennaio rappresentano una performance importante e di successo fra la continua incertezza dell’economia globale, le restrizioni imposte dai nostri partner commerciali per via della seconda ondata del coronavirus e le difficoltà di approvvigionamento, come i ritardi nelle consegne e l’aumento dei costi logistici”, ha detto Pekcan. Secondo la ministra, ripresa dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, l’obiettivo del governo per quest’anno è di esportare merci per 184 miliardi di dollari. L’esecutivo cercherà di potenziare il commercio online, concentrandosi sui paesi-target e sugli incentivi alle esportazioni. Secondo Ismail Gulle, capo dell’Assemblea turca degli esportatori (Tim), i settori che hanno registrato la performance migliore il mese scorso sono gioielleria, impianti di condizionamento e frutta e verdura fresche. Il settore principale resta tuttavia quello dell’automotive, con esportazioni pari a 2,3 miliardi di dollari, seguito dai prodotti chimici, con 1,7 miliardi di dollari, abbigliamento e indumenti confezionati, con 1,5 miliardi di dollari. (Tua)