India: Rbi lascia invariati tassi e prevede crescita 10,5 per cento nell’esercizio 2021-22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, al termine della riunione bimestrale (3-5 febbraio), ha lasciato invariati i tassi di interesse: il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche, al quattro per cento; il reverse repo, al quale prende in prestito denaro dalle banche e assorbe la liquidità in eccesso, al 3,35 per cento. È stato anche mantenuto un orientamento “accomodante”. Il Comitato, spiega un comunicato dell’Rbi, ha preso la sua decisione in considerazione dell’andamento dell’inflazione, scesa per la prima volta dall’inizio della crisi Covid sotto il sei per cento, il margine di tolleranza superiore dell’obiettivo programmato (quattro per cento, con un’oscillazione del più o meno due). Inoltre, come testimoniano gli indici dei direttori d’acquisto manifatturiero e dei servizi, l’anno si è aperto con note positive, soprattutto per la fiducia generata dall’avvio della campagna di vaccinazione. La banca centrale ha corretto la previsione di inflazione per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2020-21, che si concluderà a marzo, al 5,2 per cento; nel primo semestre dell’esercizio 2021-22 il tasso dovrebbe scendere ulteriormente, al cinque per cento, e nel terzo trimestre al 4,3. Il prodotto interno lordo, invece, dovrebbe crescere del 10,5 per cento nel 2021-22. (Inn)