Business news: Arabia Saudita, a gennaio compravendita azioni in calo del 36,5 per cento

- Il valore complessivo della compravendita di azioni nei mercati finanziari dell’Arabia Saudita nel mese di gennaio 2021 ha raggiunto i 160,81 miliardi di rial (35,5 miliardi di euro), in calo del 36,5 per cento rispetto al mese precedente, mentre il valore di mercato totale delle azioni quotate ha raggiunto nello stesso periodo i 9,05 miliardi di rial (2 miliardi di euro), in calo dello 0,55 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce il quotidiano economico "Al Eqtisadiya". Il valore totale delle operazioni di acquisto degli investitori sauditi hanno raggiunto i 148,66 miliardi di rial (32 miliardi di euro), il 92,45 per cento del totale, mentre le operazioni di vendita hanno registrato un valore di 150,65 miliardi di rial (33,2 miliardi di euro), per il 93,68 per cento del totale. Le operazioni di acquisto e vendita degli investitori provenienti da Paesi del Golfo hanno raggiunto rispettivamente 1,37 miliardi di rial (302 milioni di euro), lo 0,85 per cento del totale, e 1,3 miliardi di rial (287,2 miliardi di euro), lo 0,81 per cento del totale. Gli investitori stranieri hanno comprato e venduto azioni per rispettivamente 10,78 miliardi di rial (2,3 miliardi di euro, 6,70 per cento degli acquisti) e 8,86 miliardi di rial (1,9 miliardi di euro, 5,51 per cento delle vendite). (Res)