Business news: Banca centrale Turchia manterrà politica monetaria “prudente” fino al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia (Cbrt) manterrà una politica monetaria “severa” e “cauta” fino almeno al 2023. Lo afferma una lettera che la Cbrt ha inviato al governo di Ankara, ripresa dal quotidiano turco filogovernativo “Daily Sabah”, in cui la Banca spiega perché l’inflazione attuale sia largamente superiore all’obiettivo governativo del 5 per cento. L’intenzione della Banca di “attuare un’ulteriore stretta” sulla politica monetaria, in caso di aspettative elevate sull’inflazione e di fluttuazioni dei prezzi divergenti dall’obiettivo a medio termine, giunge in un momento in cui la lira turca ha registrato un ulteriore apprezzamento sul mercato dei cambi: la valuta di Ankara ha toccato il valore massimo da agosto 2020, raggiungendo il valore di 7,1666 sul dollaro Usa. Tuttavia, la Banca punta nuovamente il dito contro l’elevato tasso d’inflazione, cresciuto nella seconda metà del 2020 fino a raggiungere a dicembre il 14,6 per cento su base annua. “Le previsioni del rapporto di gennaio sull’inflazione mostrano che possiamo raggiungere l’obiettivo del 5 per cento entro il 2023. Perciò la posizione severa e prudente in politica monetaria dovrebbe essere mantenuta con decisione per un lungo periodo di tempo, fino al 2023, quando dovremmo raggiungere il target del 5 per cento”, si legge nella lettera. Adottare un quadro operativo semplice e orientato alla stabilità dei prezzi, secondo la Banca, ha portato dallo scorso novembre a una riduzione del premio per il rischio, della volatilità del tasso di cambio e dei tassi d’interesse a lungo termine, oltre che a una crescita degli afflussi di capitale. Da quando il nuovo governatore della Banca centrale Naci Agbal è entrato in carica, a novembre 2020, più di 15 miliardi di dollari di capitali sono affluiti in Turchia, e la Banca centrale ha aumentato il tasso d’interesse sulle operazioni Pct a una settimana (il tasso d’interesse di riferimento) dal 10,25 al 17 per cento, decidendo il mese scorso di mantenerlo invariato. (Tua)