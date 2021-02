Business news: Iran, lo scorso anno ricavi imprese hi-tech a 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie ad alta tecnologia o ‘knowledge-based’ iraniane hanno realizzato durante lo scorso anno iraniano, concluso il 20 marzo 2020, entrate per 5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il vice presidente dell’Iran con delega a Scienza e Tecnologia, Sorena Sattari. “Ci sono attualmente 5.700 compagnie ‘knowledge-based’ attive in Iran: durante l’ultimo anno iraniano hanno guadagnato circa 120 mila miliardi di rial (5,22 miliardi di dollari)”, ha detto Sattari, parlando a una cerimonia di inaugurazione nella città nord-orientale di Mashhad. Secondo un funzionario dell’ufficio della vice presidenza, Esmaeil Ghaderifar, le compagnie ad alta tecnologia iraniane lavorano prevalentemente nei settori di medicina, cellule staminali, medicina rigenerativa, laser e tecnologia fotonica. “(Le imprese) usano tecnologie all’avanguardia, alcune delle quali sono versioni sviluppate localmente di prodotti importati in precedenza. Questo ha contenuto la fuga di capitali”, ha detto Ghaderifar. Secondo funzionari citati dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”, il settore ha potenzialità di sviluppo tali da poter realizzare esportazioni per circa 23 miliardi di dollari. (Res)