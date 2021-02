Business news: Taiwan, indice Pmi manifatturiero in aumento a 65,1 a gennaio, il dato più alto da luglio 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei gestori degli acquisti (Pmi) per l'attività manifatturiera a Taiwan è aumentato di 3,8 punti a gennaio rispetto al mese precedente, attestandosi a 65,1 punti, il dato più alto da luglio 2012. Lo rende noto il Chung-Hua Institution for Economic Research (Cier), un think tank di politica internazionale per la ricerca economica e industriale con sede a Taiwan. I dati mostrano che i sottoindici per i sei principali settori manifatturieri che compongono il Pmi sono rimasti al di sopra di 60 per il secondo mese consecutivo. Nei sei settori, l'indice per gli strumenti di trasporto era 70,5 a gennaio, per apparecchiature elettriche a 67,4, per materiale di base a 66,3, elettronica-optoelettronica a 65,3, chimica-biotecnologica a 63 e alimentare-tessile a 61,3. "Tutti e cinque i fattori principali che compongono il Pmi sono stati in modalità di espansione a gennaio, sebbene il sottoindice per i nuovi ordini sia sceso di 1,2 punti da un mese prima, a 68,2 punti", ha detto il presidente del Cier Chang Chuang-chang in una conferenza stampa. (Cip)