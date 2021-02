Business news: Ant Group raggiunge accordo con gli enti regolatori in Cina, diventerà una holding finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ant Group, compagnia di pagamenti online affiliata al colosso cinese dell'e-commerce Alibaba, e le autorità di regolamentazione della Cina hanno concordato un piano di ristrutturazione che trasformerà il gigante fintech guidato dal fondatore di Alibaba Jack Ma in una holding finanziaria, rendendo la compagnia soggetta a requisiti patrimoniali simili a quelli delle banche. Lo riferiscono fonti anonime all'emittente televisiva "Bllomberg". Il piano prevede l'inclusione nella holding di tutte le attività di Ant, compresi i servizi tecnologici in aree come blockchain e consegne espresso. Una delle prime proposte di Ant alle autorità di regolamentazione prevedeva l'inserimento solo di operazioni finanziarie nella nuova struttura. Secondo le fonti, un annuncio ufficiale sull'accordo potrebbe arrivare prima la prossima settimana. Il 3 febbraio, Alibaba Group Holding ha chiuso con un guadagno dello 0,4 per cento sulla Borsa di Hong Kong. (Cip)