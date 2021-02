Business news: Hong Kong, indice direttori d'acquisto in recupero a gennaio ma fiducia imprese ancora bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori d'acquisto (Pmi) di Hong Kong è salito a 47,8 a gennaio da 43,5 di dicembre, pur rimanendo in zona contrazione, ovvero sotto quota 50, per effetto delle restrizioni relative alla pandemia di coronavirus. È quanto emerso dall'ultima indagine di Ihs Markit. Secondo il rapporto, sebbene la recessione economica di Hong Kong si sia attenuata rispetto al forte calo registrato a dicembre, la fiducia delle imprese si è ulteriormente ridotta a causa delle crescenti preoccupazioni per la pandemia. Chris Williamson, capo economista Ihs Markit, ha dichiarato: "Hong Kong ha visto un inizio anno difficile, con le attività commerciali in calo ancora una volta mentre le aziende hanno lottato contro il costante vento contrario dovuto alla Covid-19, sia a livello locale che all'estero. Domanda interna e vendite all'esportazione sono scese, i ritardi nell'offerta sono aumentati a un ritmo senza precedenti e le preoccupazioni per ulteriori ondate del virus hanno minato la fiducia delle aziende nelle prospettive a breve termine. È incoraggiante, tuttavia, che le aspettative delle imprese siano rimaste molto più alte di quanto visto per gran parte dell'anno scorso, poiché le aziende si concentrano sulla prospettiva che la vita torni alla normalità con l'introduzione dei vaccini. Un'ulteriore contrazione dell'economia sembrava inevitabile nel primo trimestre, ma il quadro a lungo termine è migliorato", ha detto Williamson. (Cip)