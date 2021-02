Difesa: Aero India, conclusi 128 protocolli d’intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del salone Aero India 2021, che si è chiuso a Bangalore, nello Stato del Karnataka, sono stati conclusi 128 protocolli d’intesa, lanciati 18 prodotti, concordati 19 trasferimenti tecnologici e fatti 32 importanti annunci. Inoltre si sono svolte quattro cerimonie di consegna, tra le quali quella degli elicotteri leggeri avanzati MK-III prodotti da Hindustan Aeronautics Limited (Hal) per la Marina militare e la Guardia costiera dell’India. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, ha espresso soddisfazione, sottolineando che la visione indiana poggia su tre pilastri: ricerca e sviluppo, produzione pubblico-privata ed esportazioni. L’esponente del governo ha confermato l’obiettivo di ridurre le importazioni della difesa di almeno due miliardi di dollari entro il 2022 e di portare le esportazioni a cinque miliardi di dollari entro il 2025. Singh ha ricordato che tra il 2016 e il 2019 sono stati approvati progetti di produzione nazionale per 37 miliardi di dollari. (Inn)